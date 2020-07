Campingurlaub Zehn Tipps für Wohnmobil-Neulinge

Wieso sind die Maße wichtig?

Wer die Maße seines Wohnmobils kennt, fährt besser – und vor allem sicherer. Laut ADAC werden Höhenbegrenzungen, zum Beispiel bei Parkhäusern oder Unterführungen, erst direkt am Hindernis ausgeschildert. Das könne schnell teuer enden: Vor allem bei Mietmobilen würden Kratzer am Dach bei der Rückgabe immer genau ins Visier genommen. Die Länge des Wohnmobils spiele wiederum bei Mautstellen, am Fährhafen oder an Autobahn-Baustellen eine Rolle.

Muss ich mich anschnallen?

Auch im Wohnmobil besteht Anschnallpflicht. „Es sollten nur so viele Personen mitfahren, wie es auch Sitze mit Gurt gibt, mahnt der ADAC.

Worauf muss ich beim Tanken achten?

Wie auch beim Autofahren sollte rechtzeitig ans Tanken gedacht werden. Im Urlaub gilt jedoch zusätzlich: Vielleicht kommt man in eine Gegend, wo Tankstellen rar sind. Daher immer den Tank vorzeitig füllen, rät der ADAC. Sprit sei bei einer Wohnmobilreise zusätzlich der größte Kostentreiber. Einfluss auf den Verbrauch hätten neben der Fahrweise auch Gewicht und Luftwiderstand. Dieser Faktor lasse sich schon beim Kauf berücksichtigen. Günstige Tankstellen lassen sich auch über Apps ermitteln. Und Urlauber, die unnötige Überholmanöver, Stadtverkehr und überhöhte Geschwindigkeit vermeiden, könnten langfristig sparen.

Wie verhindere ich Stress?

Wer in Ruhe und mit Blickkontakt fährt, kann Stress vermeiden, berichtet der ADAC auf seiner Campingplattform. ADAC-Reiseexpertin Susanne Flachmann rät dennoch: „Niemals drängeln lassen. Es kann nicht mehr passieren, als angehupt zu werden. Es ist für alle Beteiligten besser, wenn ein paar Gestresste ihren Frust an der Hupe auslassen, als einen Unfall zu verursachen.“ Auch Nachtfahrten sollten vermieden werden, denn im Dunkeln lassen sich Hindernisse – auch Tiere – oft erst im letzten Moment erkennen. Und wer die Etappen großzügig plant, vermeidet Zeitnot.

Campingplatz oder Wildcampen?

Früh nach einem Übernachtungsplatz zu suchen, lohnt sich. Bereits am frühen Nachmittag sollten Reisende Ausschau halten, rät der ADAC. Nur vor den ersten Anzeichen von Müdigkeit sei man geduldig genug, um nicht den erstbesten Campingplatz nehmen zu müssen. Und: „Es ist immer sicherer, auf einem Campingplatz zu übernachten“, sagt Experte Christian Schäfer. Wildcampen sei in Deutschland zudem verboten.

Lesen Sie auch: Wo Wohnmobile und Camper stehen dürfen

Wie steht der Camper am besten?

Kreuz und quer darf das Wohnmobil auf dem Platz nicht gestellt werden. „Es gibt durchaus Regelungen über die Aufstellung der Camper“, sagt Günter Ziegler. Er empfiehlt, die Fahrzeuge nebeneinander zu stellen, also jeweils in Fahrtrichtung. So ist auch im Außenbereich der Abstand gewährleistet – und etwas Privatsphäre möglich. Wer sich gegenüberstehen möchte, kann den Camper auch senkrecht zum Zufahrtsweg parken. Auch auf dem Campingplatz gilt: Abstandsregeln einhalten und so die Ausbreitung des Virus verhindern, betont Ziegler. Einem Gespräch mit dem Nachbarn steht aber nichts im Wege.

Wohin mit dem Abwasser?

Wer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist, muss sich zwangsläufig auch mit dem Abwasser beschäftigen. Dabei wird zwischen Grauwasser – von Dusche und Waschbecken – und Schwarzwasser – aus der Toilette – unterschieden. „Abwasser sollte regelmäßig, mindestens alle drei Tage, entsorgt werden“, rät Günter Ziegler. Loswerden kann man die Brühe mittlerweile auf den meisten Campingplätzen, außerdem auf vielen Rasthöfen entlang der Autobahn. ADAC-Experte Christian Schäfer hat zum Schluss noch einen praktischen Tipp: Wer den Wassertank vor der Fahrt nicht komplett füllt, hat ein leichteres Fahrzeug und spart Kraftstoff.