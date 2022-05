Café Drilling der Marbacher Weingärtner Der Saisonstart erfordert Improvisationstalent

Wurstsalat statt Flammkuchen und ein Akustik-Set

Die Küche blieb nämlich kalt und so mussten Flammkuchen und Ofenkartoffeln entfallen. Dafür wurde Wurstsalat und ein mediterraner Teller aufgetischt. Den Kaffee zum Kuchen haben die Helfer kurzerhand andernorts kochen und in Thermoskannen dorthin liefern müssen, wo die Besucher es sich auf der Terrasse gut gehen ließen, wie „Café-Chefin“ Heidrun Entenmann am Nachmittag berichtete. Glücklich zeigte sie sich außerdem darüber, dass es „alle neuen Weine geschafft haben, noch in dieser Woche einzutreffen. Nun können die Weine zur Verkostung angeboten werden.“