Dauphiné-Rundfahrt Buchmann weiter Dritter - Formolo siegt nach starkem Solo

Neun Sekunden auf Roglic verlor der kolumbianische Toursieger Egan Bernal. Seine britischen Ineos-Teamkollegen und früheren Tour-de-France-Gewinner Geraint Thomas und Christopher Froome hatten vor dem Etappenfinale abreißen lassen müssen. Die fünftägige Rundfahrt in den französischen Alpen endet am Sonntag. Das hochklassig besetzte Rennen gilt als Generalprobe für die Tour de France, die am 29. August in Nizza beginnt.