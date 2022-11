BVB-Kapitän Rennen gegen die Zeit: Reus hofft auf WM-Platz

Edin Terzic ist guter Dinge, dass Reus ein weiterer Verzicht auf ein großes Turnier diesmal erspart bleibt und kündigte ein baldiges Comeback an. "Marco hat gestern die komplette Trainingseinheit absolviert, aber es hat noch nicht gereicht. Er wird am Donnerstag wieder in das Mannschaftstraining einsteigen mit dem großen Ziel, dass er am Samstag gegen Bochum wieder im Kader steht", sagte der BVB-Coach am Dienstag nach dem Abschlusstraining in Kopenhagen.