Busverkehr in Rielingshausen Die Beschwerden reißen nicht ab

Dass vergangene Woche beim Blitzeis auch der Bus nicht fahren konnte, sei nachvollziehbar. Mit völligem Unverständnis reagierten die an der Bushaltestelle Wartenden jedoch auf die Tatsache, dass der reguläre Bus nicht gekommen ist, ein leerer Wagen mit der Aufschrift „Betriebsfahrt“ dann aber einfach durchgefahren ist. „48 Minuten in der Kälte bei Regen auf den nächsten Bus warten zu müssen, ist eine neue Meisterleistung“, moniert Braunbeck. Was viele Busnutzer noch nicht wissen: Die Fahrten werden seit dem Fahrplanwechsel von einem neuen Unternehmen geleistet. Die Regionalbus Stuttgart (RBS) hat die Fahrten an die Tochtergesellschaft, das Omnibusunternehmen Friedrich Müller, weitergegeben. Die Probleme auf der Linie sind aber die alten geblieben. Auch bisher gab es schon Beschwerden aus Rielingshausen und dem Hörnle, dass der Bus verspätet losfährt beziehungsweise auf der Strecke zu viel Zeit verliert, sodass der Anschluss an die S-Bahn zum Problem wird.