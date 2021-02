Bußgeld für Marbacher Räte Stadt hält an Strafe für Wahlkämpfer fest

Die Stadt sieht das nach wie vor anders und vertritt sehr wohl die Auffassung, dass die SPD-Männer sich einen Fehltritt geleistet haben. Die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik erinnert an Paragraf 16 des Straßengesetzes Baden-Württemberg, wonach man für das Nutzen einer öffentlichen Verkehrsfläche wie der Fußgängerzone über den Gemeingebrauch hinaus eine Sondernutzungserlaubnis benötige. Um eine solche müsse man sich nur dann nicht bemühen, wenn es sich bei der beabsichtigten Aktion um einen so genannten „Walking Act“ handelt, bei dem Flugblätter während des Laufens verteilt werden, ohne mit Passanten ins politische Gespräch zu kommen. Dagegen brauche man sehr wohl das Okay aus dem Rathaus, wenn man zusammenstehe, aktiv Bürger anspreche und dabei ein Werbeschild trage und Flyer verteile. Und da die SPD-Stadträte in Marbach genau das getan hätten, also gezielt Passanten angesprochen und sie in einen politischen Austausch verwickelt haben, wäre eine entsprechende Erlaubnis nötig gewesen, betont Franziska Wunschik. Der Sachverhalt müsse auch nicht mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts in Ludwigsburg abgestimmt werden, sondern falle in den Zuständigkeitsbereich des Ordnungsamts.