Bushido Frau des Rappers ist mit Drillingen schwanger

„Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen“, schrieb Bushido in seinem Instagram-Post. In dem Prozess gegen einen Berliner Clanchef, in dem es um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von Bushido geht, soll Anna-Maria Ferchichi am 21. Juni als Zeugin gehört werden. Womöglich spielte der Rapper auf diesen Termin an. Für eine Stellungnahme dazu war er am Montagabend nicht zu erreichen.