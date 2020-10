Die Polizei sucht nach einem unbekannten Vandalen, der in der Nacht auf Mittwoch in der Oberstenfelder Straße in Großbottwar sein Unwesen getrieben hat. Zwischen 18 Uhr und 11.30 Uhr demolierte er dort die Bushaltestelle "Flickenwiesen", indem er eines der fünf Glaselemente des Wartehäuschens zerschlug. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar unter 07148/1625-0 in Verbindung zu setzen.