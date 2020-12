Busfahrer wollte ihn nicht mitnehmen 14-Jähriger transportiert mit Auto der Eltern Weihnachtsbaum zur Schule

Augsburg - Nachdem ihn der Fahrer seines Schulbusses nicht zusammen mit einem Weihnachtsbaum zur Schule transportieren wollte, hat ein 14 Jahre alter Schüler in Schwaben kurzerhand den 200-PS-Sportwagen seiner Eltern genommen. Nur durch einen Parkunfall auf dem Heimweg fiel das Verkehrsdelikt in Monheim auf, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Dienstag in Augsburg mitteilte.