Busfahrer ins Koma geprügelt Eine Witwe will Rache für den Tod ihres Mannes

Paris - Die Witwe will keine Gnade für die Täter walten lassen. „Wir müssen mit der Faust auf den Tisch schlagen, damit so etwas nie wieder passiert“, fordert die verzweifelte Frau des Busfahrers, der vor wenigen Tagen in südfranzösischen Bayonne von einer Gruppe junger Männer brutal ins Koma geprügelt wurde. Am späten Freitag ist der 59-Jährige in einem Krankenhaus gestorben. „Es ist barbarisch, nicht normal,“ sagte die Mutter von drei Töchtern. „Ich fühle mich wie in einem Albtraum.“