Busfahrer alarmiert die Ludwigsburger Polizei 42-Jähriger tritt plötzlich um sich

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits in Richtung Talallee entfernt. Dort trafen die Beamten schließlich auf den 42-Jährigen. Dieser redete unverständlich, gestikulierte und machte seltsame Geräusche. Als der Mann plötzlich um sich trat, wurde er von den Beamten zunächst am Streifenwagen fixiert. Während der Untersuchung in einem hinzugezogenen Rettungswagen begann der 42-Jährige sich dann unvermittelt und heftig gegen die Behandlung zu wehren. Unter anderem bespuckte er die Einsatzkräfte auch.