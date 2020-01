Hitzerekorde gemessen Katastrophenalarm in Australien verlängert

Rohrbruch in Marbach

Zeitweise kein Wasser in der Altstadt

Ein Rohrbruch hat am Mittwochvormittag zur Folge gehabt, dass in einem Großteil der Haushalte in der Marbacher Altstadt rund 30 Minuten lang kein Wasser floss. In der Torgasse gab es bis in die Abendstunden kein Wasser.