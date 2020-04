Busbeschleunigung zwischen Marbach und Murr Ampelanlagen kurzzeitig aus

Aufgrund der sehr kurzen Zeitfensters gibt es in dieser Zeit keine Regelung durch die Ampelanlagen.Die Signalbaufirma wird die notwendigen Arbeiten schnellstmöglich, spätestens aber bis 9.April, erledigt haben.Betroffen sind die Kreuzung an der Endhaltestelle Remseck-Neckargröningen, die Oehlerkreuzung bei Marbach, die Häldenmühlen-Kreuzung bei Benningen sowie die Bergkelterkreuzung bei Murr. Die Kosten belaufen sich auf rund 25.000 Euro und werden vom Landkreis übernommen. Um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, wurden die Osterferien für die Ausführung der Arbeiten gewählt.