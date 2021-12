Burnout "Ich kann nicht mehr, nichts macht mehr Spaß"

Begriff wird neu definiert

Laut dem sogenannten ICD-10, dem internationalen Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ist Burnout nicht als Krankheit definiert. Es wird unter Z73 „Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ gelistet. Ab 2022 soll sich das ändern. Dann wird die ICD-10 durch eine neue Version ersetzt werden, die ICD-11. Darin wird es als Burnout-Syndrom beschrieben, das entsteht, weil „Stress am Arbeitsplatz nicht erfolgreich verarbeitet werden kann“. Laut WHO soll der Begriff auch ausschließlich im Zusammenhang mit dem Beruf und nicht etwa anderen Lebensbereichen verwendet werden.