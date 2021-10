Burlesque im Friedrichsbau-Varieté Die Kunst des Ausziehens

Suttgart - An- und ausziehen gehört für die meisten Menschen zum Alltag, oft ist es müde Routine am Morgen oder Abend. Auf der Bühne des Friedrichsbau-Varietés ist das Ausziehen am Wochenende kunstvoll zelebriert worden. Beim 6. Stuttgart Burlesque Festival zeigten Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa dem „nackte Haut affinen Publikum” viel von ihren Körpern, viel Glitter und Glamour - und das immer mit einem Augenzwinkern.