Burgau in Bayern Fast schon ein Wunder – Männer retten Vierjährigen vor dem Ertrinken

Der Bub war am Samstag in Burgau in die Mindel gestürzt und untergegangen, als die Mutter einen Moment nicht aufgepasst hatte. Zwei Zeugen verloren den Jungen ebenfalls aus den Augen, da dieser schnell abgetrieben wurde. Der Betreiber eines nahen Wasserkraftwerks und sein Mitarbeiter konnten den Vierjährigen aus dem Fluss bergen. Sie arbeiteten gerade zufällig am Kraftwerk. „Das erste, was sie gesehen haben, waren die Schuhe“, erklärte der Polizeisprecher. Der Betreiber fuhr dann den Greifarm des Wasserrechens, der Gegenstände aus dem Fluss bergen soll, nach oben und entdeckte den leblosen Vierjährigen.