Bunte Blumen in der Schillerstadt Marbach blüht auf

Der Wochenmarkt am Mittwochmorgen lockt immer viele Besucher in die Altstadt von Marbach. Diesmal wartete neben Gemüse, Obst und Co. noch eine weitere Überraschung: durch die Marktstraße schlängelt sich eine Blumenranke mit vielen bunten Blüten. Das Kunstwerk auf dem Kopfsteinpflaster ist auf eine Initiative von Galeristin Monika Schreiberin aus der Wendelinskapelle entstanden. "Der Einzelhandel erfährt überall Einbrüche und jeder steckt in seiner persönlichen Krise", so die Kunstliebhaberin. "Ich habe mir gedacht, warum nicht auch mal etwas Positives in dieser Zeit?"