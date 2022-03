Bundeswehr rüstet auf Das Geld fließt in Strömen – aber diese Probleme bleiben

Das zielt auf die extrem schwierigen Vergabeprozesse, die zudem kaum Unterschiede zwischen den Anschaffungsgütern machen. „Neue Sportbekleidung für unsere Soldatinnen und Soldaten wird in Koblenz fast nach denselben komplexen Regeln beschafft wie ein Kampfpanzer“, beklagt der Ex-Wehrbeauftragte Bartels. Er fordert eine Entkoppelung. Dafür sollten auch – wie schon vor 2011, als alles zentralisiert wurde – Heer, Marine und Luftwaffe wieder selbst für die Materialerhaltung zuständig werden. Als „typisch deutsch“ wird es im Ministerium zudem bezeichnet, dass das Vergaberecht teils übererfüllt wird und bestehende Ausnahmeregelungen nicht genutzt werden.

Dieselben Regeln für Klamotten und Kampfpanzer

In diese Richtung denkt auch die Ampelkoalition. Als erste Maßnahme hat Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt, dass Aufträge unterhalb von 5000 Euro direkt und ohne EU-Ausschreibung getätigt werden können – bisher liegt die Schwelle bei 1000 Euro. Das Koblenzer Amt müsste ein Viertel weniger Vorgänge bearbeiten. Das sei „noch nicht der ganz große Wurf“, bemängelt Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion: „Die Ministerin muss jetzt beispielsweise an die 25-Millionen-Euro-Grenze für Parlamentsbeteiligungen ran und sie auf mindestens 50 Millionen Euro anheben.“ Er fordert zudem eine „Beschaffungsagentur“.

Nun sollen Ausnahmeregelungen genutzt werden

Einen anderen langwierigen Umweg will sich die Koalition ebenfalls ersparen. Wo immer möglich soll nun für eher klassische Rüstungsgüter eine mit nationalen Sicherheitsinteressen begründete Ausnahme von europaweiten Ausschreibungen genutzt werden, die sich in Artikel 346 der EU-Verträge findet. „Die Franzosen“, sagt Strack-Zimmermann, „machen das so gut wie immer.“

Wie ihre Ampelkollegin Brugger plädiert sie dafür, sofort und ohne Vergabe auf dem Markt etwa persönliche Ausrüstung einzukaufen: „Wir sprechen da nicht von Wäsche und Socken, sondern unter anderem von technischem Equipment.“ Dies seien, so Brugger, „Beschaffungsvorhaben, die sich schneller umsetzen lassen und direkt bei den Menschen in der Bundeswehr ankommen“. Das erhöhe deren Attraktivität, ergänzt Strack-Zimmermann: „Nur so werden wir junge Menschen finden, die bereit sind, in Zukunft den nicht gewöhnlichen Beruf des Soldaten zu ergreifen.“