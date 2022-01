Bundeswehr Strack-Zimmermann: Schwerere Bewaffnung in Mali prüfen

Sie erinnerte, dass die russische Söldnerfirma Wagner auch in anderen afrikanischen Staaten präsent sei. "Also so eine richtige Überraschung ist das ja in Mali nicht. Wer sich da jetzt die Augen reibt: Guten Morgen!", sagte sie. Die westlichen Staaten dürften davor nicht zurückweichen. Strack-Zimmermann: "Wenn man Einfluss haben will vor Ort, muss man vor Ort sein. Also wir können hier nicht in Berlin im Warmen sitzen und sagen denen, was zu tun ist."

Kampf gegen islamistischen Terror

Die Bundeswehr ist in Mali mit gut 1350 Soldaten im Einsatz. Der früheren französischen Kolonie mit ihren 20 Millionen Einwohnern machen seit Jahren islamistische Terrorgruppen zu schaffen. Ende Mai laufen die aktuellen Mandate für den Einsatz aus.

Mit Blick auf Beratungen über eine Verlängerung forderte Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller zeitnahe Wahlen in Mali. "Jetzt kommt es darauf an, dass die malische Übergangsregierung klar sagt, wie es mit den Wahlen weitergeht und mit wem sie zusammenarbeiten will", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". "Davon hängt auch unsere Entscheidung ab." Die Verschiebung der Wahlen um fünf Jahre sei für die Bundesregierung inakzeptabel. "Es muss zeitnahe Wahlen geben, darauf bestehen wir."

Die Machthaber in Mali hatten Ende des Jahres Vorwürfe westlicher Regierungen zurückgewiesen, Söldner der russischen Firma Wagner ins Land geholt zu haben. Allerdings gab die Interimsregierung zu, dass sich russische Ausbilder im Lande aufhalten.