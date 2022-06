Bundeswehr Ex-Soldaten wegen geplanter Söldnertruppe vor Gericht

Weil die beiden Deutschen eine terroristische Vereinigung gegründet hätten, wäre ihr Plan aufgegangen, müssen sie sich von diesem Donnerstag (09.00) in Stuttgart vor dem Oberlandesgericht verantworten. Die Männer waren im vergangenen Oktober im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München festgenommen worden. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft. Der Prozess findet vor dem Staatsschutzsenat statt.