Bundeswehr bekommt F-35 Warum die Ampel auf Atombomber setzt

Nun also doch die F-35: Nach jahrelangem Hin und Her hat die Bundesregierung entschieden, dass sie dem Bundestag den Kauf von bis zu 35 der US-Maschinen vorschlagen will, um in der Luftwaffe einen Teil der weit überalterten Tornado-Flotte zu ersetzen. Das deutsch-französisch-spanische Unternehmen Airbus soll zudem den Auftrag erhalten, eine Version seines Kampfjets Eurofighter für die elektronische Kampfführung zu entwickeln, insbesondere für die Unterdrückung von Luftabwehr. Die Bundeswehr soll 15 dieser Maschinen als Ersatz für ihre ECR-Tornados erhalten. Das berichteten am Montag übereinstimmend mehrere Nachrichtenagenturen.