Bundesversammlung FDP für zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

"Herr Steinmeier ist eine herausragende Persönlichkeit und hat sich in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht", teilte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner am Mittwoch in Berlin mit. "Dass er ein zweites Mal für das Amt bereitsteht, sehen wir mit Sympathie und großem Respekt."