Bundesverdienstkreuz für Günther Vossler Ein Stratege im Einsatz für die Völkerverständigung

Leidenschaft für das Menschliche und Soziale

Günther Vossler wurde auf der Karlshöhe in Ludwigsburg zum Diakon ausgebildet und war 35 Jahre lang in der Diakonie tätig. 19 davon als Diakon, später als Diakonie-Geschäftsführer des Rems-Murr-Kreises. „Sie haben Ihre Leidenschaft für das Menschliche und Soziale stets in den Mittelpunkt gestellt“, betonte Allgaier. Zugleich habe er aber seine bessarabiendeutschen Wurzeln nie vergessen und sich als Leiter des Altenpflegeheims Alexanderstift in Großerlach eine Einrichtung mit bessarabischem Hintergrund als berufliche Herausforderung gesucht.