Bundesverband Wohnungswirtschaft kritisiert Sonderwege der Regierung

Berlin - Zu wenig, zu spät, zu kompliziert: Mit dem Agieren der Bundesregierung in der Energiekrise ist die deutsche Wohnungswirtschaft alles andere als zufrieden. "Die Preise für Gas und Fernwärme steigen derzeit spielend um 500 bis 600 Prozent, in der Spitze um 1020 Prozent", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), auf der Verbandstagung "Tag der Wohnungswirtschaft" am Dienstag in Berlin. "Viele Haushalte sind heillos überfordert. Mieter sitzen weinend in den Beratungsstunden."