Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber Grünen-Direktkandidat stellt sich vor

Seit neun Monaten ist der studierte Historiker mit Nebenfach Jura, der in Tübingen lebt und aktuell für die Umweltministerin Thekla Walter arbeitet, Vater eines Sohnes. Um so mehr Grund darüber nachzudenken, in welcher Welt der Kleine einmal leben soll. „Freiheit für nachfolgende Generationen heißt nicht nur, so zu leben wie derzeit, sondern die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen“, betont er. Seine prominente Mitstreiterin, die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner, die extra nach Erdmannnhausen gekommen ist, betont ebenfalls die Bedeutung von Freiheit, worunter sie unter anderem gesellschaftliche Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und Wahlfreiheit beim Lebensstil versteht. „Auf dem Land bleibt einem meist nur das Auto, wenn man mobil sein will“, nennt sie ein Beispiel und betont, man müsse unter anderem ins Schienennetz investieren und dazu auch kräftig neue Schulden aufnehmen.