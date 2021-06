Bundestagswahl Verbraucherzentralen für "starken Klimaschutz"

Es sei gut, dass die Bundesregierung mit einem Gesetz für faire Verbraucherverträge im Kampf gegen Kostenfallen vorgelegt habe, sagte Müller. "Doch da muss nachgelegt werden." Handlungsbedarf bestehe bei ungewollten Haustürgeschäften, intransparenten Vertragsabschlüssen in Ladengeschäften und Telefonwerbung. "Das stärkt Verbraucher in ihren Rechten und belebt am Ende auch den Wettbewerb." Die Gesetzespläne für fairere Verträge zielen unter anderem auf Laufzeiten und Regeln zur automatischen Verlängerung. Sie sollen am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden.