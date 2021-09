Bundestagswahl und Koalitionen FDP zieht eine rote Linie

Vogel hält eine von Scholz geführte Regierung selbst in dem Fall nicht für zwingend, dass die SPD die meisten Wählerstimmen bekommt. „Wir kommen in einem neuen Parteiensystem mit vier mittelgroßen Parteien an. In dem geht es weniger darum, wer stärkste Partei ist, sondern mehr darum, welche Mehrheit sich auf eine gemeinsame Richtung für das Land verständigen kann.“ Ziel der Liberalen müsse sein, dass es im Bundestag keine rot-grün-rote und keine schwarz-grüne Mehrheit gibt. „Die inhaltlichen Schnittmengen mit der Union bei möglichen Dreierbündnissen sind auf Bundesebene nach wie vor am größten.“