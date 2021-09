Bundestagswahl Stärke der AfD im Osten laut Experten von Dauer

Die deutlich verbesserten Umfragewerte der SPD in mehreren ostdeutschen Bundesländern erklärte der Politologe so: "Das liegt an Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der sie nach oben zieht." Zugleich schwäche Unionskandidat Armin Laschet die CDU. "Was bei der SPD der Scholz-Bonus ist, ist bei der CDU der Laschet-Malus." Wähler im Osten orientierten sich mangels fester Parteistrukturen noch stärker an Personen, und Scholz stehe für die "Kontinuität des Bewährten".

Beide Experten sagten, die Bundestagswahl werde zwar nicht in den fünf ostdeutschen Ländern entschieden - dort leben nur etwa zehn Millionen der 60,4 Millionen deutschen Wahlberechtigten. Doch könnten dort entscheidende Stimmen verloren gehen. "Die Bundestagswahl wird nicht im Osten gewonnen, aber verloren, wenn es an der einen oder anderen Stelle an Prozenten mangelt", sagte Vorländer.

