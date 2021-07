Bundestagswahl Scholz findet Kritik an Baerbock übertrieben

Scholz sagte: "Die Umfragen bilden eine dynamische Entwicklung ab und natürlich soll es für uns weiter nach oben gehen. Wichtig ist, dass wir in Schlagdistanz sind." Bei allen Landtagswahlen der vergangenen Monate habe sich binnen kurzer Zeit an den Werten viel mehr bewegt, als jetzt nötig sei, damit ein Sozialdemokrat Kanzler werde. Das gelte von Hamburg über Rheinland-Pfalz bis hin zu Sachsen-Anhalt.

"Wir spüren das Momentum jetzt überall", sagte Scholz. "Das ist in jedem Gespräch greifbar." Es gebe jetzt mehr und mehr Menschen, die es als realistisch und gut ansähen, wenn die SPD die nächste Regierung führe. "Unsere Botschaft ist: Wer will, dass Olaf Scholz die nächste Regierung anführt, macht das Kreuz am besten direkt bei der SPD."

