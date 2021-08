Bundestagswahl Laschet konkretisiert Pläne für Klimaschutz

Mit einem "Sonnenpaket" könnten die Potenziale der Solarenergie um mindestens zehn Gigawatt jährlich erhöht werden, schreibt Laschet. "Damit niemand aus finanziellen Gründen auf ein Solardach verzichtet, legen wir das KfW-Deutschland-Dach-Programm auf, mit dem jeder Eigentümer ein zinsloses Darlehen für ein Solardach erhält." Wer über den Eigenverbrauch hinaus seine gesamte Dachfläche für Photovoltaik nutze und über einen netzdienlichen Speicher verfüge, müsse außerdem eine marktgerechte Einspeisevergütung erhalten.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energie müsse gelten: mehr Markt, weniger Regulierung, schreibt der Kanzlerkandidat. Die erneuerbaren Energien seien ohne staatliche Regulierung längst wettbewerbsfähig. Einerseits würden sie gefördert, andererseits mit Abgaben, Steuern und Bürokratie belegt. "Diese Belastungen müssen wir beenden", verlangt Laschet.

Die EEG-Umlage finanziert die Förderung von Ökostrom-Anlagen in Deutschland. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung. Damit die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nicht drastisch steigt, hatte die Bundesregierung sie für 2021 und 2022 mit milliardenschweren Steuergeldern aus dem Haushalt stabilisiert. Dadurch fallen in diesem Jahr 6,5 Cent und im nächsten Jahr 6 Cent pro Kilowattstunde an.

Laschet kündigt eine "Forschungsoffensive für Energieinnovationen" an, mit der höhere Wirkungsgrade bei der Fotovoltaik, Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen bei der Wasserstofftechnologie sowie neue Großspeicher und Netztechnik entwickelt werden könnten. Mehr Fachkräfte im Energiewendebereich will er mit einem "Zukunftspakt für das Handwerk" erreichen. Den Ausbau von Stromautobahnen will er beschleunigen. Um beim Speicherausbau voran zu kommen, müsse der gespeicherte Strom von allen Umlagen und Entgelten befreit werden.

