Wie beantrage ich Briefwahlunterlagen

Wer bei der Bundestagswahl seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, muss bei seiner Gemeindebehörde schriftlich oder persönlich einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins stellen, heißt es vom Bundeswahlleiter. Der Antrag kann auch per E-Mail gestellt werden, allerdings nicht telefonisch. Zahlreiche Gemeinden bieten auch einen Online-Antrag in ihrem Internetangebot an.