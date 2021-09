Bundestagswahl 2021 Wie wichtig sind politische Ansichten beim Dating?

Wie wichtig ist Politik bei der Partnerwahl?

Anders sieht es bei radikalen politischen Haltungen aus. Nach einer Studie von LoveScout24 sind radikale politische Haltungen bei Singles beiden Geschlechts unbeliebt. Jeder zweite Single schließe eine Beziehung mit einem Anhänger der AfD oder einer ähnlichen Partei prinzipiell aus. Politische Auffassungen und Meinungen seien hingegen egal, solange sie nicht extremistisch oder radikal sind.

Aber wieso interessiert uns die politische Meinung eines potenziellen Partners? Allgemein könnte man sagen, dass wir Leute mögen, die unsere Interessen und Meinungen teilen, also ähnlich sind wie wir selbst. Das besagt zumindest die These der Sozialen-Homophilie. Wie wichtig Politik bei der Partnerwahl ist, ist natürlich individuell. Wenn Politik für jemanden einen hohen Stellenwert hat, oder er sogar politisch aktiv ist, achtet er wohl auch in seinem Umfeld eher darauf, als jemand der sich nicht für politische Themen interessiert.

Würde sich in Zukunft ein spezielles Partner-Portal für politische Paarungen anbieten? Bisher gibt es wenige bekannte Politiker-Paare wie Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Und die hätten wohl auf Tinder keinen Anschluss gefunden, denn extreme politische Haltungen sind nach der Studie LoveScout24 wohl kaum Dating-fähig.