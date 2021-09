Bundestagswahl 2021 Freie Wähler sind sich nicht grün

Die Abwehrhaltung aus den Reihen der Kommunalpolitiker gegen seine Partei will Markus Mangold, Landesgeschäftsstellenleiter der Freien Wähler in Stuttgart, so nicht akzeptieren. „Es ist vor allem ein Phänomen in der Region Stuttgart“, sagt er. In anderen Teilen von Baden-Württemberg gebe es viel mehr Kandidaten, die auch in Gemeinderäten Ämter innehätten. Das Argument, dass Bürgervertreter an der Basis keinen Einfluss auf die Gesetzgebung haben sollten, halte er für überholt. „Heutzutage wollen die Bürger von unten mehr mitbestimmen.“