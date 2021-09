Bundestagswahl 2021 Das muss man am Wahlabend wissen

Berlin - Die Wählerinnen und Wähler müssen sich darauf einstellen, dass es nach Schließung der Wahllokale am Sonntag länger dauert als in früheren Jahren, bis sich ein endgültiges Bild vom Ausgang der Bundestagswahl ergibt. Einerseits könnten Union und SPD so nah beieinanderliegen, dass sich erst im Verlauf des Abends eindeutig zeigt, wer stärkste Kraft geworden ist und Anspruch auf eine Regierungsbildung erheben kann. Andererseits spielt der hohe Anteil der Briefwähler eine Rolle. Nach Schätzungen des Bundeswahlleiters könnte jede zweite Stimme vorab abgegeben worden sein.2017 hatte der Anteil der Briefwahlstimmen bei knapp 29 Prozent gelegen.