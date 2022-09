Bundestagsdebatte Schulze: "Wir brauchen eine globale Energiewende"

So wies der CDU-Abgeordnete Ralph Brinkhaus darauf hin, dass angesichts der raschen Abfolge internationaler Krisen in den vergangenen Jahren das konstante Verfolgen von nachhaltiger Entwicklung oft ins Hintertreffen gerate. Die Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer erinnerte daran, dass es seit 2002 in Deutschland eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie gibt. "Nichtsdestotrotz müssen wir ehrlich feststellen, dass wir vom Erreichen der Nachhaltigkeitsziele national wie global noch weit entfernt sind", so Ganserer mit Blick etwa auf Armut und Umweltzerstörung weltweit.