Bundestag Scholz lässt viel im Unklaren

Man muss Olaf Scholz nicht vorwerfen, dass er in seiner Rede im Bundestag das tagespolitische Klein-Klein vermieden hat. In Krisenzeiten ist es die Aufgabe des Bundeskanzlers, Orientierung zu geben. Da kann das Nebeneinander von zu vielen Einzelbotschaften durchaus schädlich sein. Tatsächlich hat er außenpolitisch gesagt, was zu sagen ist: Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine, so gut es ihr möglich ist, aber verkennt eben auch nicht, dass es rote Linien gibt. Dazu gehört auch eine Sanktionspolitik, die die Sanktionierenden härter träfe als die Sanktionierten. Und es ist gut, dass Scholz betont hat, dass die Nato nicht zur Kriegspartei werden darf.