Bundestag Höheres Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 verlängert

Marbacher Fußgängerzone

Der Baubeschluss ist greifbar nah

Die Räte haben den Vorentwurf zur Sanierung und Neugestaltung der Marbacher Fußgängerzone in großer Einmütigkeit abgesegnet. Am 17. Dezember soll ein Knopf an die Planung gemacht und das Vorhaben auf den Weg gebracht werden.