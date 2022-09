Bundesregierung Kohlekraftwerke aus Reserve dürfen länger am Netz bleiben

Dürr will weiter Laufzeitverlängerung bei AKW

Dürr forderte erneut, "dringend" den Weg für eine Laufzeitverlängerung der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke freizumachen. "Was für die Kohlekraftwerke gilt, gilt erst recht für die klimaneutralen Kernkraftwerke. Auch die drei Atommeiler sollten bis 2024 am Netz bleiben, denn wir benötigen in den nächsten zwei Wintern jede Kilowattstunde. Ein Streckbetrieb wird keinesfalls ausreichen. Wir brauchen neue Brennstäbe."