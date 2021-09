Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Moldau eingetroffen

Im November 2020 hatte sich die damalige Oppositionspolitikerin bei der Präsidentenwahl gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durchgesetzt. Bei einer vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Juli errang Sandus Partei Aktion und Solidarität (PAS) dann eine absolute Mehrheit. Damit gibt es in der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik, die seit Jahrzehnten zwischen Russland und Europa hin- und hergerissen ist, nun klare Machtverhältnisse. Die in den USA ausgebildete Ökonomin Sandu hat Reformen und die Bekämpfung der Korruption in ihrem Land in Aussicht gestellt.