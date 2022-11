Bundespräsident Steinmeier zu Antisemitismus: "Schmerzt mich zutiefst"

Schüsse auf früheres Rabbinerhaus in Essen

In der Nacht zu Freitag war in Essen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in der Innenstadt geschossen worden. In seiner Ansprache in der Synagoge der niedersächsischen Landeshauptstadt nahm der Bundespräsident Bezug auf die Tat eines Unbekannten. "Mich hat diese Nachricht erschüttert", sagte er. "Und auch in Berlin wurde am Wochenende eine Synagoge beschädigt. Das alles schmerzt mich zutiefst." Er sei überzeugt, dass es darauf nur eine Antwort geben könne: "Wir müssen erstens wachsam sein. Und wir dürfen nicht wegschauen! Wir dürfen in Deutschland keinerlei Antisemitismus dulden!