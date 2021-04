Bundesparteitag AfD nimmt Anlauf für den Wahlkampf - 600 Delegierte erwartet

Ein "Krawall-Parteitag" wie im November in Kalkar sei nicht zu erwarten, sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen bei der Vorstellung der Wahlplakate in Dresden. Man werde sich auf die Auseinandersetzung mit politischen Gegner fokussieren. "Das ist kein Parteitag, bei dem innerparteiliche Strömungskämpfe spielen werden. So ist es vorgesehen und - ich glaube auch - so kommt es", prophezeite der Parteichef.