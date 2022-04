Bundesliga Zwei Tage Pause für Eintracht-Profis nach herber Niederlage

Ersatzmann Jens Grahl hatte sich seine Rückkehr ins Tor in der Bundesliga nach fest sechs Jahren anders vorgestellt. "Wir hatten uns vorgenommen, alles zu machen, was geht", sagte er. Aber es ging einfach nicht viel so kurz nach dem kräfteraubenden Stimmungsintensivkurs an der sonnigen Costa Brava.

"Drei Tage später wieder bereit zu sein, ist unheimlich schwierig", meinte auch Unions Trainer Urs Fischer, der sich mit seiner Mannschaft anschickt, nach der Conference League in dieser Saison in der kommenden die Europa League zu erkunden.

Oder gar die Champions League? "Das ist mir eigentlich egal", sagte Fischer: "Wir haben gesagt, wir versuchen, oben noch mal ranzukommen. Wir sind immer noch in Schlagdistanz." Auch zu den Champions-League-Rängen. Dass diese Aussichten noch mal beschwingend für die Leipziger Union-Woche mit dem DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch und dem Duell der so gegensätzlichen Rivalen am Samstag bei RB sind, versteht sich von allein.

Eintracht-Coach Glasner sah sich hingegen der Frage nach der Einstellung für die restlichen vier Ligaspiele ausgesetzt. "Das gibt es bei mir und bei uns nicht, dass wir ein Spiel abschenken werden", betonte der 47 Jahre alte Österreicher und gönnte seinen Profis eine Mini-Pause. "Jetzt konzentrieren wir uns mal zwei Tage gar nicht. Das ist auch mal wichtig, um wieder die Kraft zu haben für den Endspurt."