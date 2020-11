Bundesliga Wölfe gewinnen "wildes Spiel" - Werder hadert mit Defensive

"Wir freuen uns, dass wir gewinnen konnten. Es war ein wildes Spiel heute, aber das nehmen wir mal so hin", sagte der 46-Jährige und lächelte. Werder-Coach Florian Kohfeldt war von dem Spektakel, zu dem auch seine Mannschaft einiges an Offensivpower beitrug, naturgemäß nicht so begeistert. "Die Zuschauer haben ein schönes Fußballspiel gesehen", sagte er beim Streamingdienst DAZN. "Mir hat's nicht so gut gefallen."