Bundesliga Werders doppelte Suche nach Heimstärke und neuem Stürmer

Doch der Weg zum Klassenerhalt wird für die Norddeutschen in dieser Saison so steinig wie lange nicht mehr. Denn zu der immer eklatanter werdenden Heimschwäche gesellt sich auch noch ein akutes Problem in der Offensive. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Bremer bis zum Ende der Transferperiode am Freitag unbedingt einen neuen Stürmer brauchen, dann brachte ihn das Spiel gegen Hoffenheim. Bis auf einen Kopfball von Kevin Vogt in der ersten und einen Schuss von Milot Rashica in der zweiten Halbzeit brachten die Gastgeber vor dem gegnerischen Tor nicht viel zustande.