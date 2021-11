Bundesliga Vor Topspiel: BVB-Sorge vor Corona und Geisterspielen

Obwohl sein Club vor da noch 57.900 Zuschauern die Steilvorlage des überraschenden 1:2 der Bayern in Augsburg genutzt hatte, war bei Watzke noch keine Vorfreude zu spüren. "Ergebnistechnisch voll im Plan" sei man, sagte der BVB-Boss sachlich. Doch die Sorge vor der sportlich frustrierenden und wirtschaftlich peinigenden Rückkehr von Geisterspielen sitzt ihm merklich in den Knochen.

Und so richtete Watzke den klaren Appell an die Landesregierung, keine Geisterspiele in Nordrhein-Westfalen mehr anzuordnen. "Fußball ist eine Freiluftveranstaltung, das muss man bedenken", mahnte Watzke: "Und ich bin schon der Meinung, dass wir uns nicht in Kollektivhaftung mit anderen Regionen nehmen lassen dürfen, die sich weniger haben impfen lassen und deshalb ganz andere Zahlen haben. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen unsere Hausaufgaben relativ gut gemacht." Zudem habe er vom Gesundheitsamt gehört, "dass es noch überhaupt keine Auffälligkeiten gab, die mit einem Spiel von Borussia Dortmund zu tun hätten".

Corona-Lage bereitet Sorge

Die bedrohliche Lage ist den BVB-Machern freilich bewusst. Aus Sorge vor Ansteckungen war deshalb ausnahmsweise auch nicht die Mannschaft bei der Mitgliederversammlung anwesend. Insgesamt sei es auch "nicht die Zeit, große Kampfansagen zu machen und große Entwürfe an die Wand zu werfen", sagte Watzke, bezog sich dabei aber auf die Finanzen: "Corona wird uns am Ende auch nicht umschmeißen, aber es fügt schon die eine oder andere Wunde zu."

Sportlich war Rose nach dem späten Sieg gegen Stuttgart durch das Tor von Marco Reus (85.) gnädig mit der Beurteilung der Leistung. Obwohl er "in Teilbereichen weit weg von zufrieden" war, lobte er "viel Wille und viel Wucht", sprach von "einer Menge Vertrauen, Energie und Rückenwind" und bilanzierte: "So kann man die Wochen vor Weihnachten beginnen." In welchem Rahmen dann Fußball gespielt wird, weiß derzeit noch niemand. "Ich wünsche mir, dass wir Lösungen finden und erarbeiten, damit wir weiter gemeinsam Fußball erleben können", sagte Rose: "Aber die Pandemie ist noch da, das merken wir alle."

© dpa-infocom, dpa:211121-99-85245/4