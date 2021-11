Bundesliga Von Gäste-Fans gefeiert: "Baumi" und die "Köpenicker Jungs"

"Baumi, wir sind stolz auf dich. Sorry, aber heute schlägt unser Herz Rot/Weiss - EISERN!!!", hatten diese auf einem Plakat mit einem Foto aus Baumgarts Profi-Zeit und einem aktuellen Bild stehen. Und den Ärger über den verpassten Sieg kurz vor Schluss werden sie nirgendwo sonst so akzeptieren können wie hier. Gegen ihren "Baumi", der bei Union seit seiner Zeit als Profi Vereinsmitglied ist, in der Traditionsmannschaft spielt und in Stadion-Nähe in Köpenick wohnt.