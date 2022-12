Bundesliga Labbadia übernimmt VfB Stuttgart zum zweiten Mal als Trainer

Weihnachtsmärkte Marbach und Oberstenfeld

Stimmungsvolles und fröhliches Treiben

In Marbach und in Oberstenfeld gab es am Wochenende Weihnachtsmärkte. Nach langer Abstinenz hatten die Besucher offenbar große Freude am Angebot von Glühwein, Waffeln, Weihnachtsdeko und Co.