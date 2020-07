Bundesliga unter Corona-Bedingungen So plant der VfB Stuttgart den Kartenverkauf

Kein Verkauf von Dauerkarten in Sicht

In einem Punkt herrscht dafür Klarheit: Wie der Bundesliga-Aufsteiger seinen Kartenverkauf künftig regeln wird. In der am 18. September beginnenden Hinrunde sollen lediglich Tageskarten angeboten werden, wie der Verein am Montag mitteilte. Dauerkarteninhaber der Vorsaison besitzen dafür ein Vorkaufsrecht. Der reguläre Dauerkartenverkauf wird erst dann erfolgen, wenn absehbar ist, wann wieder ein regulärer Stadionbetrieb möglich sein wird. Also voraussichtlich frühestens zur Rückrunde. Bis dahin bleibt der Stammplatz eines Dauerkarteninhabers reserviert. Der VfB Stuttgart betont, dass er diese Garantie allen Inhabern von Saisontickets gewährt – also unabhängig davon, ob sie auf die Rückerstattung für die letzten Heimspiele der abgelaufenen Saison verzichtet haben oder nicht. Der 1. FC Köln etwa hatte Fans bevorzugt behandelt, die dem Verein in der Coronakrise entgegengekommen waren und damit eine Debatte ausgelöst.