Bundesliga Union bezwingt Gladbach - Europa-League-Showdown wartet

"Alles ist möglich"

Nach zwölf Spieltagen stehen die Köpenicker mit 26 Punkten weiter an der Tabellenspitze. Wann wird aus einer Momentaufnahme eine Titelambition? "Wir fangen nicht an, rumzuspinnen. Unser Ziel bleibt das gleiche, egal ob wir nun 26 Punkte haben oder nicht, die 40-Punkte-Marke", sagte der Schweizer. Auch Siegtorschütze Danilho Doekhi blieb nach dem Spiel vorsichtig, ließ sich aber immerhin zu einem "Alles ist möglich" hinreißen.

Auf die Unterstützung ihres Anhangs müssen die Berliner am Donnerstag im entscheidenden Gruppenspiel um den Einzug in die K.-o.-Runde der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise (21.00 Uhr/RTL+) verzichten. Wegen verschiedener Verfehlungen von Teilen des Anhangs darf Union keine Auswärtstickets vergeben.

Fischer wollte den Wert des emotionalen Erfolgserlebnisses am Sonntag nicht überbewerten. "Es kann natürlich Kräfte freisetzen", sagte der 56-Jährige. Aber auch aus Niederlagen wie etwa der in Bochum am vergangenen Wochenende nehme man etwas mit. "Immer gut, wenn es dann im nächsten Spiel wieder aufgeht. Im Moment scheint das bei uns der Fall zu sein."