Bundesliga "Riesenfreude" bei Union - Subotic als Torschütze gefeiert

Nach 1722 Tagen erzielte der Innenverteidiger mit dem 1:0 in der 47. Minute wieder einen Treffer in der Fußball-Bundesliga. "Ich kann das nicht mehr sagen, das Leben geht so schnell, man vergisst das", sagte Subotic freudestrahlend über die verblassten Erinnerungen an seinen bislang letzten Treffer im deutschen Oberhaus für Borussia Dortmund.